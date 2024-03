Napoli-Atalanta, Sky annuncia: Kvaratskhelia non ce la fa! Calzona ha scelto il sostituto

Notizie Napoli calcio. Domani alle 12.30 andrà in scena Napoli-Atalanta, gara cruciale per la rimonta Champions della squadra di Calzona. Dopo la sosta per le nazionali inizia il rush finale per gli azzurri, ch dovranno però fare a meno di Kvaratskhelia contro gli orobici.

Napoli-Atalanta, Kvaratskhelia out

Ad annunciarlo è Sky Sport, secondo cui l'esterno offensivo georgiano aveva una gran voglia di provarci, stamattina ha fatto una sorta di provino, un test per valutare le sue condizioni fisiche, ma alla fine si è dovuto arrendere. Al suo posto Calzona punterà su Raspadori, favorito su Lindstrom.