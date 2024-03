Napoli-Atalanta 0-3, sconfitta umiliante allo stadio Diego Armando Maradona. Un risultato che condanna il Napoli fuori dalla corsa per la Champions League in quello che era uno scontro diretto decisivo per le sorti della stagione. A fine partita la contestazione dei tifosi napoletani allo stadio, intervistati dai nostri inviati al Maradona: guardate la reazione dei napoletani dopo Napoli Atalanta 0-3.

