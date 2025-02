Napoli a +2 sull'Inter dopo un weekend complesso: la reazione di Conte e squadra

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica svela la reazione degli azzurri al +2 in classifica sull'Inter:

"La stanchezza si fa sentire per tutti e gli azzurri stanno avendo almeno il grande merito di stringere i denti, tant’è alla ripresa degli allenamenti in programma oggi a Castel Volturno si potranno ripresentare con la coccarda dei leader sul petto e la convizione ancora più forte di poter arrivare fino in fondo. La capolista non è infatti cambiata e al capolinea mancano adesso solamente 13 giornate, che per la squadra di Antonio Conte sono destinate a trasformarsi in altrettante finali. Al di là della consapevolezza di aver lasciato ultimamente qualche punto per strada, dunque, si sta riaccendendo con prepotenza la fiammella della speranza intorno al tecnico leccese e ai suoi giocatori, che sono subito tornati padroni del loro destino nonostante la situazione di grave emergenza.

Sabato sera il Napoli aveva sofferto le pene dell’inferno per uscire senza eccessivi danni dall’Olimpico, dopo essere stato costretto a competere in condizioni di palese inferiorità. Gli azzurri s’erano difesi con le unghie e i denti, battendosi con la tenacia degli Spartani alle Termopili. Conte era sembrato invece a tratti disarmato come il generale Custer a Little Bighorn. Ma è bastata la provvidenziale sconfitta dell’Inter contro la Juventus a spazzare via lo scoramento e riaccendere l’entusiasmo".