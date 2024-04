Napoli, 6 trasferte senza gol: peggio solo nel '98! Ma è la squadra con più tiri in Serie A

Oggi c'è Empoli-Napoli. In vista del match delle 18 allo stadio Castellani, alcune statistiche sulle due squadre riportate dalla Lega Serie A.

Il Napoli ha mancato l’appuntamento con il gol in sei trasferte in questo campionato e in una singola stagione di Serie A non fa peggio dalla stagione 1997/98 (nove in quel caso).

Da una parte, il Napoli (546) è la formazione che conta più conclusioni in questo campionato. Dall’altra, l’Empoli ha subito 487 tiri, meno solo della Salernitana (494) nel torneo in corso.