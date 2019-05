Milano invasa da striscioni dei tifosi interisti in risposta allo striscione esposto in Curva A dai tifosi napoletani, durante il match tra Napoli ed Inter.

Striscioni di risposta in merito alla vicenda legata alla morte di Daniele Belardinelli, il tifoso di Varese defunto dopo gli scontri del 26 dicembre in occasione del match d'andata tra Inter e Napoli.

In giro per la città di Milano sono comparsi diversi striscioni che potete leggere e visionare nelle foto in allegato.