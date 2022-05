Nandez, l'ex compagna lo accusa: "Ho subìto violenza davanti ai miei figli, lui ha qualcosa da nascondere"

Notizie Napoli calcio. Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari che piace anche al Napoli, non sta vivendo una stagione positiva. Tanti infortuni e poche presenze per lui con i sardi, seguite dai rumors di mercato che lo vorrebbero in partenza.

Nandez

Nandez accusato di violenza domestica

Per Nandez è un momento complesso anche fuori dal campo. Dopo le denunce per violenza domestica, a cui seguirono le controdenunce da parte del giocatore, l’ex compagna Sarah Garcia ha parlato a El Pais per la prima volta sull’argomento: