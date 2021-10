Mussolini convocato per Lazio-Verona da Maurizio Sarri: è il pronipote di Benito

Ultime calcio - L’emergenza in difesa fa andare oltre ogni altra considerazione. Squalificati Acerbi e Luiz Felipe, per la trasferta di Verona Maurizio Sarri ha deciso di convocare anche Romano Floriani Mussolini, terzino e in passato persino centrale. Il classe 2003 è alla prima chiamata con la Lazio dei "grandi" e ha scelto la maglia numero 44. Una convocazione che però farà discutere alla luce delle polemiche scatenatesi con il falconiere Juan Bernabé, estimatore di Benito Mussolini “che ha fatto tante cose buone”. Romano Floriani Mussolini è il pronipote.