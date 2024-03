Mundo Deportivo - Dubbio modulo per Xavi: la probabile formazione per il Napoli

Ultime notizie - Xavi è alle prese con molti dubbi di formazione da schierare domani contro il Napoli. Come si legge sul Mundo Deportivo, l'allenatore del Barcellona dovrà innanzitutto scegliere se giocare con una sorta di quadrato a centrocampo, un 4-2-2-2, oppure optare per il classico 4-3-3. In difesa le scelte sembrano praticamente fatte con Koundé terzino destro, Araujo e Cubarsì centrali e Cancelo sull'out mancino. A centrocampo ci sono i maggiori dubbi del tecnico. Probabile che alla fine scelga Gundogan, Oriol Romeu e Christensen. In attacco si giocano una maglia Joao Felix e Raphinha al fianco di Yamal e Lewandowski.