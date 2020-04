Multe SSC Napoli, braccio di ferro giocatori-De Laurentiis: il gruppo vuole devolvere la cifra o farà muro sul taglio stipendi [ESCLUSIVA]

Ultimissime Napoli calcio. Nonostante la ripresa della stagione sia ancora un'incognita, in casa Napoli sono diverse le situazioni in standby in attesa di risposte. Dai rinnovi di alcuni tesserati, fino alla questione multe ed al taglio degli stipendi: una fitta rete di trattative, incomprensioni e schiarite che risultano più intrecciate di quanto possa sembrare.

Kalidou Koulibaly e Aurelio De Laurentiis

Stipendi e multe SSC Napoli, le posizioni dei giocatori e di De Laurentiis

Il braccio di ferro perdura dall'ormai famosa notte dell'ammutinamento post Salisburgo, con le parti che da allora non sono mai riuscite a trovare un punto di accordo. Oltre alla questione multe, si è aggiunta anche quella relativa al taglio stipendi per l'Emergenza Coronavirus: i giocatori, dal canto loro, hanno provato a mediare chiedendo a De Laurentiis di devolvere in beneficenza la somma di oltre 2 milioni scaturita dalle multe, ottenendo però un diniego da parte del patron. La risposta non è piaciuta in particolare a Dries Mertens che, come ottimamente anticipato da La Gazzetta dello Sport, si è risentito della mancata concessione tanto da fare un passo indietro nella trattiva per il rinnovo.

La situazione multe si è così intrecciata con l'affaire del taglio stipendi, con la mensilità di marzo "congelata" dal presidente in attesa di maggiore chiarezza soprattutto per quanto riguarda la proroga dei contratti in scadenza (c'è il rischio di dover pagare ulterori mensilità anche a Mertens e Callejon pur senza il rinnovo). Un'altra mossa quella del numero uno azzurro mal digerita dal gruppo, che si è così irrigidito sulle proprie posizioni: o si devolverà in beneficenza la cifra delle multe, oppure il muro sul taglio stipendi continuerà.

La palla adesso passa nuovamente a De Laurentiis in questo metaforico scambio tennistico: scontro totale oppure il classico ramoscello d'ulivo (siamo pur sempre a Pasqua) per andare insieme oltre le difficoltà.

