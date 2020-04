Gazzetta annuncia: Mertens saluterà Napoli, si è visto rifiutare da ADL una mediazione sulle multe. C'è un altra mossa che il belga non ha gradito

Ultimissime Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ci sarebbe stata una brusca frenata tra Mertens ed il Napoli per il rinnovo: "Mertens aveva anche lanciato l’idea di accordarsi su una cifra per le multe da versare in beneficenza e così chiudere una vicenda che nel frattempo si protrae da oltre 5 mesi. Ma il presidente non ha ritenuto di dare alla vicenda ammutinamento - pesante, indubbiamente - una conclusione di questo tipo. A quel punto l’apertura, inizialmente data, da Mertens al rinnovo è stata intesa da De Laurentiis come un accordo quasi concluso. Ma dopo quell’incontro non sono arrivati i segnali attesi dal giocatore. Anzi alla questione multe si è aggiunta quella dei tagli degli stipendi per l’emergenza. In più il club ha deciso di mettere in cassa integrazione i dipendenti e anche questo segnale non è piaciuto al belga, che senza garanzie non ritiene di dover rimanere, anche se resta molto legato all’ambiente. Questi quaranta, successivi, giorni di silenzio senza ulteriori contatti fanno intendere che alla fine di questa stagione, se ci sarà una prosecuzione, Dries saluterà la gente di Napoli"