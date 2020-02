Gazzetta - Caso multe, respinto il ricorso di sei calciatori del Napoli

Ultime notizie calcio Napoli - Respinto il ricorso presentato dai calciatori del Napoli per ricusare l'arbitro Bruno Piacci. Confermato, dunque, la presenza di questo legale per la controversia nata in relazione alle multe comminate dal presidente De Laurentiis agli azzurri. Ecco quanto si legge sull'edizione online della Gazzetta dello Sport:

SSC Napoli, respinto il ricorso presentato dai calciatori per ricusare l'arbitro Bruno Piacci

"Il tribunale di Napoli ha respinto il ricorso presentato a nome di Insigne, Manolas, Lozano, Milik, Zielinski e Mertens che avevano ricusato l’arbitro Bruno Piacci. La controversia è riferita alle multe comminate dal club di Aurelio De Laurentiis: i calciatori sostenevano che Piacci già in 23 occasioni aveva esaminato vertenze riguardanti il club azzurro, sostenendo il concetto della rotazione nei collegi arbitrali".