Moviola Napoli-Juventus, Marelli: "Fallo di mano Cuadrado, non è rigore per tre motivi"

Ultimissime calcio Napoli - Ha fatto molto discutere il tocco di mano in area di Cuadrado per cui il Napoli ha protestato chiedendo il rigore. E' accaduto intorno al 70esimo minuto, sul risultato di 1-0 per gli azzurri: aveva da pochissimo trovato il vantaggio Piotr Zielinski.

Moviola Napoli-Juventus, il tocco di mano di Cuadrado e il rigore chiesto dal Napoli

Questa la moviola dell'episodio da rigore di Napoli-Juventus di Luca Marelli, ex arbitro:

"Gli episodi interessanti avvengono tutti nel secondo tempo. Al 70esimo minuto il Napoli reclama un calcio di rigore per un tocco di mano di Cuadrado: Mariani, in ottima posizione, ha mostrato un minimo di titubanza nella circostanza, rimanendo sul posto come se stesse riflettendo sulla punibilità o meno del tocco di mano (che probabilmente ha solo intuito, coperto com’era dal corpo di Zielinski). Il VAR Rocchi non interviene, suscitando più di una protesta da parte dei calciatori del Napoli. Il tocco di mano c’è tutto ma non è punibile per almeno tre motivi: distanza ravvicinata tra Zielinski e Cuadrado;

pallone completamente inatteso;

non c’è alcun movimento della mano verso il pallone ma è il pallone che incoccia casualmente sulla mano del difendente. Oltre a ciò il braccio è fermo in una posizione conferente con la dinamica dell’azione".