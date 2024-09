Moviola Juve-Napoli, Cesari: "Indecisione di Olivera, Doveri sbaglia per un motivo"

Ultime news Napoli - Graziano Cesari, nella moviola di Juve-Napoli, analizza così l'episodio del retropassaggio di Mathias Olivera, nel corso di Pressing a Canale 5. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Minuto 57', Olivera controlla il pallone in area di rigore: Doveri è lì. Caprile prende la palla con le mani: è retropassaggio oppure no? Per Thiago Motta è retropassaggio e protesta. Per Doveri non è un retropassaggio e ammonisce l'allenatore per le proteste. Io ho un'idea completamente da quella di Doveri in campo: Olivera orienta il suo passaggio, invita Caprile. Invita Caprile o Buongiorno? Fermi, per me Caprile: è una indecisione. Quel braccio destro è quasi a invitare il portiere a venire a prenderla. Tant'è che Caprile è molto molto indietro. A quel punto non riesce a prenderla con i piedi".