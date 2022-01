Moviola CorSera, Casarin: "In Napoli-Salernitana due rigori discutibili, invisibile il fallo su Elmas"

Paolo Casarin, ex arbitro, sul Corriere della Sera propone la sua moviola sul campionato di Serie A:

"Di Bello, internazionale, dirige Milan-Juventus; Di Paolo alla Var. Di Bello cerca di limitare i fischi ma la fisicità in campo lo induce rapidamente al giallo per Locatelli, Leao e Messias e a più richiami verbali. È una battaglia continua con più di venti falli! Nella ripresa il gioco non cambia, con poco lavoro per i portieri. Di Bello controlla senza cambiare il metro di valutazione. Arbitraggio accettabile ed equilibrato.

Aureliano, in Cagliari-Fiorentina, ha ecceduto nello spiegare le situazioni di campo frutto, credo, anche di una sua eccessiva cortesia. Nel calcio non è prevista e non è un pregio. Pairetto, in Napoli-Salernitana ha concesso due rigori al Napoli molto discutibili; nel primo penalty invisibile il fallo attribuito a Veselj su Elmas. Ancora rigorini?"