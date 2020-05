Movida a Napoli, calci e pugni a due vigili ieri sera!

Ultime notizie - Scene davvero da brividi quelle che sono accadute ieri sera a Napoli, precisamente nel quartiere del Vomero. Stando a quanto riportato dall'edizione online del quotidiano "Il Mattino", un uomo di 35 anni è stato fermato in via Aniello Falcone dopo aver aggredito a calci e pugni due agenti della Polizia municipale che gli avevano chiesto i documenti. La Procura ha ovviamente aperto una inchiesta, con il caos esploso nella zona di Aniello Falcone che aveva dato i primi segnali già venerdì, quando alcuni titolari di attività sono stati sanzionati per non aver rispettato le limitazioni relative all'orario di chiusura.