Morto il giovane Mattia Giani, il cordoglio di De Laurentiis e la SSC Napoli

E' morto in mattinata all’ospedale Careggi di Firenze il giovane calciatore Mattia Giani, ventiseienne di Ponte a Egola che ieri aveva accusato un malore durante la gara valida per il campionato di Eccellenza tra il Lanciotto Campi e il Castelfiorentino. Anche il Napoli, tramite un tweet, si è unita al cordoglio: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli partecipano commossi al dolore per la tragica scomparsa del giovane calciatore Mattia Giani. Alla famiglia, agli amici e al Castelfiorentino United esprimiamo la più sentita vicinanza".