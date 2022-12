Morto Franco Frattini: accolse ricorso Napoli sul 3-0 a tavolino sulla vicenda Covid contro la Juve

Questa notte è morto Franco Frattini, ex ministro degli esteri durante i due governi presieduti da Silvio Berlusconi. I tifosi del Napoli ricorderanno certamente Franco Frattini per la nota vicenda legata a Juventus-Napoli del 2020 quando gli azzurri non si presentarono allo Juventus Stadium poiché decimati dal Covid. In quella circostanza, il Giudice Sportivo inflisse 3-0 al Napoli ed anche un punto di penalizzazione in classifica. De Laurentiis, insieme ad un pool di avvocati, decise di presentare ricorso al Collegio di Garanzia del Coni puntando sulla causa di forza maggiore. Il Presidente di quel Collegio di Garanzia era proprio Frattini.

Ricorso Covid Juve-Napoli 3-0

Franco Frattini accolse in pieno il ricorso del Napoli che si vide cancellare il 3-0 a tavolino così come il punto di penalizzazione. La gara di Torino si giocò qualche settimana dopo terminando con il risultato di 1-1. Frattini spiegò perchè il club azzurro ebbe ragione in termini giuridici nel ricorso: