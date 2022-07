Morte Eugenio Scalfari: il messaggio di cordoglio di ADL

Aurelio De Laurentiis ha scritto un messaggio di cordoglio su Twitter per la morte del giornalista Eugenio Scalfari:

"Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Eugenio Scalfari che lascia un vuoto nel giornalismo e nella cultura politica. É stato l’unico a fondare in Italia un vero giornale che, come in America, avesse un peso da driver politico. È stato un protagonista incontaminato degli ultimi 40 anni. Con lui se ne va non solo un pezzo importantissimo della cultura e del giornalismo italiano, ma anche un grande testimone della storia del nostro paese. Ho avuto la fortuna di incontrarlo più volte e il ricordo di quei momenti è molto intenso. A tutti i suoi cari la mia vicinanza"