Ultime notizie calcio - Nella giornata di oggi Alvaro Morata, con un gran gol ad inizio secondo tempo, ha regalato il pari alla Juventus sul campo della Fiorentina. Ecco un dato curioso sottolineato da OptaPaolo su questo timbro:

"Álvaro Morata ha segnato dopo 31 secondi dall'inizio del secondo tempo, ovvero dal suo ingresso in campo: il suo è stato il gol più veloce per un subentrato in questa Serie A . Pronto".