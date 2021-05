Mondo del calcio in lutto! Morto l'ex portiere spagnolo Francesc Arnau: aveva solo 46 anni

Una notizia terribile per il calcio spagnolo: è morto Francesc Arnau, ex portiere del Barcellona e direttore sportivo della Real Oviedo. Aveva compiuto 46 anni lo scorso 23 marzo. A dare l'annuncio con un comunicato e sui suoi canali social è stato il club asturiano: "Il nostro direttore sportivo, Francesc Arnau Grabalosa, è venuto a mancare. Siamo profondamente dispiaciuti per la sua perdita e siamo molto vicini alla sua famiglia in questi momenti difficili. Riposa in pace". Gli investigatori stanno cercando di chiarire le cause della morte di Arnau: al momento non ci sono notizie certe ma anche quotidiani come il Mundo Deportivo non escludono il suicidio come causa della morte dell'ex portiere del Barça.

Francesc Arnau ha esordito con la maglia del club catalano nel 1998 e ha trascorso tre stagioni in prima squadra e nel 2001 è passato al Málaga. Con la squadra andalusa ha giocato per dieci anni, fino a quando ha deciso di appendere i guanti al chiodo nel 2011. L'ultima partita della sua carriera è stata contro il Barça a La Rosaleda. Con la casacca blaugrana ha vinto due volte il campionato spagnolo e la Copa del Rey, la Supercoppa di Spagna, la Coppa delle Coppe e la Supercoppa Europea mentre col Malaga vinse l'Intertoto nel 2002.

Il portiere classe 1975 nato a Gerona ha vestito la maglia della nazionale spagnola Under 21 per 13 volte, con cui vinse l'Europeo nel 1999 e venne premiato come "Miglior giocatore del torneo"; ma non è stato mai convocato dalla selezione A.

Dopo il suo ritiro Francesc Arnau è rimasto legato al mondo del calcio e dal 2015 ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo del Malaga fino a metà della stagione 2017-2018. Dopo un breve stop, nel dicembre 2019 ha firmato come direttore sportivo del Real Oviedo fino alla tragica notizia di pochi minuti fa. Il mese scorso si vociferava che Arnau potesse entrare nei piani di Joan Laporta per rafforzare la segreteria tecnica del Barcellona.