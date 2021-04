Mondiali 2022, i diritti Tv assegnati a Rai e Amazon

Ultime calcio - Saranno la Rai e Amazon a trasmettere in Italia i Mondiali FIFA del 2022, che si disputeranno nei mesi di novembre e dicembre in Qatar. Dopo aver messo le mani sui diritti della UEFA Champions League per il ciclo 2021-2024 (16 partite in esclusiva a stagione) il colosso statunitense aggiunge alla propria offerta anche il principale torneo calcistico per Nazionali. Secondo quanto risulta a Calcio e Finanza, l’emittente di Stato si è assicurata il pacchetto B1, che prevede la trasmissione di 28 partite in chiaro – comprese semifinali e finali – con diritto di prima scelta. Quindi è plausibile pensare che le partite dell’Italia saranno trasmesse sulla Rai se la Nazionale di Mancini si qualificherà per la rassegna iridata. Ad Amazon invece l’altro pacchetto, che comprende 36 partite più semifinali e finale (dunque, un totale di 39 incontri), da trasmettere in streaming pay. Le due emittenti hanno messo sul piatto 160 milioni di euro per il Mondiale, superando l’offerta di Mediaset, che si sarebbe fermata a 155 milioni.