Mondiale per Club, scenario clamoroso: le Federazioni Nazionali pronte a fare causa alla Fifa!

Notizie calcio. Serie A, Premier, Liga e le altre pensano a una causa contro la Fifa per il Mondiale per club. Il motivo risiede in un caledario sempre più congestionato con questa nuova manifestazione, con il rischio sempre più serio di infortuni per i calciatori.

Ecco quanto scritto in merito da La Gazzetta dello Sport.

Le Leghe nazionali di tutto il mondo si uniscono. Serie A, Premier, Liga e le altre: tutte stavolta correranno alla stessa velocità. Il fronte comune avanza contro Fifa e Uefa e il motivo dello scontro sono i calendari internazionali. Le competizioni europee e mondiali si allargano, con la conseguenza di spazi sempre più ristretti per i tornei domestici. (…) Al fianco delle Leghe si schiereranno anche i sindacati dei calciatori dei singoli paesi. La risposta delle Leghe sarebbe la prima, concreta, opposizione al potere Fifa: nell’appuntamento che le riunirà i prossimi 25 e 26 aprile a Londra verrà valutata l’ipotesi di un contenzioso legale. La World League Association, organizzazione che raduna le leghe calcistiche di tutto il mondo, riflette sulla possibilità di aprire una causa davanti alla corte Europea contro la Fifa per abuso di posizione dominante nell’ambito delle decisioni unilaterali sul calendario internazionale.