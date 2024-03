Mondiale per Club, De Laurentiis pensa al ricorso e fa pressione anche dopo il muro della FIFA

Ultime notizie calcio Napoli - Il Mondiale per Club del 2025 negli USA mette in ballo 50 milioni di euro (almeno) per le 32 squadre partecipanti, che possono ovviamente lievitare, fino a raddoppiare in caso di vittoria.

E così, dopo l'annuncio di De Laurentiis al Financial Times dell'essere in disaccordo con la Juve nella competizione in caso di uscita dei partenopei in Champions («Se i bianconeri sono fuori dalle coppe europee, non dovrebbero essere ammessi al Mondiale per club») è arrivata la risposta della FIFA. Il massimo organo che governa il calcio mondiale ha postato ieri su X un messaggio a dir poco eloquente per chiarire la posizione della Federazione presieduta da Gianni Infantino:

«La Juventus si qualificherà per la FIFA Club World Cup 2025 se il Napoli e la Lazio (ieri esclusa dal Bayern Monaco, ndr) non riusciranno ad avanzare in Europa in questo mese».

Come racconta Il Mattino di Napoli, però, De Laurentiis continua a pensare al ricorso:

"Inevitabile che si stiano facendo riflessioni su un eventuale ricorso nella malaugurata ipotesi di un'eliminazione del Napoli martedì con il Barcellona. Il club avrà comunque 18 mesi di tempo per muoversi dal punto di vista legale. L'impressione comunque è che DeLa abbia voluto fare una certa pressione, schierando i suoi "carri armati". E l'effetto c'è stato. L'augurio naturalmente è che il Napoli non abbia bisogno di nessun tribunale e che il campo si trasformi ancora una volta in un giudice inappellabile".