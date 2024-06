Mondiale per club, clamoroso Ancelotti: "La FIFA se lo scorda, il Real Madrid e altri non ci andranno! Ecco il perchè..."

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid campione d'Europa ed ex tecnico del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Il Giornale dove ha parlato anche del suo trascorso in azzurro.

Tra i tanti argomenti trattati, Ancelotti lancia la bomba sul prossimo Mondiale per Club:

«La FIFA se lo scorda, calciatori e club non parteciperanno a quel torneo. Una partita sola del Real Madrid vale 20 milioni e la FIFA vuole darci quella cifra per tutta la coppa. Negativo. Come noi altri club rifiuteranno l’invito».