MLS, c'è un primo caso di Coronavirus: è un giocatore del Philadelphia

Ultime calcio - Primo caso di coronavirus in MLS. Il Philadelphia Union ha reso noto che un giocatore è risultato positivo al tampone. Il calciatore in questione, di cui non è stato fatto il nome, ha riportato sintomi lievi ed è in "buon umore". Per quel che riguarda la squadra, dal 12 marzo nessun giocatore e nessun membro dello staff si è recato presso la struttura del club o lo stadio, pertanto nessuno di essi è a rischio come non lo sono i giocatori del Los Angeles FC, ultima squadra che ha affrontato il Philadelphia (partita giocata il 9 marzo).