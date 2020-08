Minaccia coronavirus, Napoli blindatissimo nel ritiro in Spagna: le ultime

Notizie Calcio Napoli - Azzurri blindatissimi nel proprio ritiro in Spagna considerando la forte minaccia coronavirus nella regione.

"34 gradi. Napoli silenzioso nel suo hotel a Barcellona. La squadra stamattina ha svolto lavoro di stretching in palestra e risveglio muscolare. Ma i calciatori non usciranno da questo bunker prima delle 19, quando partiranno per il Camp Nou", ha infatti twittato il collega Antonio Moschella operativo proprio nel Paese iberico e a seguito dei partenopei per l'appuntamento Champions.