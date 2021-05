Milik scatenato con il Marsiglia: una tripletta del polacco regala il successo allo scadere all'Olympique

Notizie Napoli calcio. Non si ferma più Arek Milik, che con il Marsiglia sta ritrovando prestazioni e continuità di gol. L'ex attaccante del Napoli è stato il protagonista assoluto con una tripletta nel successo in extremis per 3-2 dell'Olympique contro l'Angers. Il polacco ha sbloccato le marcature dopo appena 9', raddoppiando poi ad inizio ripresa per il momentaneo 2-0. Gli ospiti hanno però recuperato la gara, con lo stesso Milik che ha siglato con freddezza il rigore del definitivo 3-2 a tempo praticamente scaduto. Per lui si tratta del gol numero 8 in 14 apparizioni in Ligue 1.