Il Napoli questa sera è impegnato contro il Liverpool ad Anfield per la quinta giornata di Champions League. Milik assente per problemi fisici, il calciatore polacco è rimasto a Castel Volturno per recuperare. "Al lavoro, in silenzio, sto tornando. Finalmente in campo, sognando di tornare prestissimo a gioire con voi. E stasera...Forza Napoli", queste le parole del post pubblicato dall'attaccante polacco sul suo profilo Instagram.