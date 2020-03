Da Masterchef alla mensa d'ospedale, Cracco cucina per gli operai impegnati alla costruzione: "Io resto qui"

Notizie Calcio Napoli - Carlo Cracco cucina per gli eroi della pandemia. Il noto chef televisivo, come riporta La Repubblica, sta infatti preparando del cibo per gli operai dell'ospedale di Portello pronto per essere completato nell'ex Fiera di Milano.

Ecco quanto si legge dal quotidiano:

ll «contenitore» è pronto: collegato, climatizzato. In questi giorni, ai fornelli per gli operai c’era pure lo chef Carlo Cracco che, avendo i ristoranti chiusi, ha promesso che resterà in cucina anche quando l’ospedale sarà in funzione. Appena ogni dettaglio sarà a punto, la Regione darà il via libera. Perché quando si metteranno le chiavi, il motore dovrà viaggiare al massimo. Sul fronte macchinari le certezze che servivano sono arrivate e l’approvvigionamento di materiali è quasi completato. L’ultima parte di lavoro logistico va fatto sul fronte del personale medico, ma anche su questo c’è ottimismo. A quel punto la tabella di marcia prevede 8, massimo 9 giorni di lavori. Pochissimi. Ma la Lombardia ora ha bisogno anche di qualche miracolo.