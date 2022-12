Notizie Calcio - Chiusura d’anno amarissima per il Milan in vista della ripresa di campionato. La squadra di Stefano Pioli, infatti, ha appena perso per 3-0 contro il PSV Eindovhen in amichevole. Vantaggio olandese dopo appena 8 minuti con Guus Til, poi il raddoppio al 21esimo con Madueke. Al 55esimo il colpo del k.o. con un grandissimo gol di Madueke di sinistro. I rossoneri torneranno in campo per la 16a giornata di Serie A nel lunch match del 4 gennaio per Salernitana-Milan.