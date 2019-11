Milan-Napoli, le probabili formazioni: Ancelotti sceglie il 4-4-2 e recupera Allan, Pioli ritrova Bonaventura

Ultime calcio Napoli. Una partita fondamentale per il proseguo del campionato in casa Napoli, Ancelotti sfida il suo passato in uno stadio dove ha vinto tanto. Domani sera alle ore 18 gli azzurri sfideranno il Milan di Pioli a San Siro che ha dimostrato alcuni cenni di ripresa contro la Juve due settimane fa allo Stadium.

QUI MILAN - In Casa Milan, Pioli deve fare a meno dello squalificato Calhanoglu che sarà sostituito da Bonaventura in vantaggio su Rebic. In difesa si rivede Musacchio che ha recuperato dall'infortunio mentre a destra spazio a Conti. Centrocampo a tre composto da Biglia, Krunic e Paquetà. In attacco sicuri di una maglia da titolare Piatek e Suso.

QUI NAPOLI - Il Napoli deve fare a meno di Mario Rui, Ghoulam e Milik non convocati per guai fisici. A sinistra ballottaggio tra Luperto e Hysaj con l'albanese in pole. A centrocampo prova ad esserci Allan affiancato da Fabian mentre ai loro lati agiranno Callejon e Zielinski. In attacco in palio due maglie per Mertens, Lozano e Insigne.

Milan-Napoli, probabili formazioni

MILAN (4-3-3) : G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Paquetá, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Bonaventura.

A disp.: Donnarumma A., Reina, Calabria, Caldara, Gabbia, Brescianini, Kessie, Leão, Maldini,, Rebic. All.: Pioli.

A disp.: Ospina, Karnezis, Luperto, Maksimovic, Tonelli, Lozano, Gaetano, Elmas, Younes, Llorente. All.: Ancelotti.