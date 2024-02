Milan-Napoli, le tv censurano tutto: quello che è successo a San Siro è vergognoso | VIDEO

Ultime notizie. "Milan-Napoli, no alla tessera si al passaporto", e poi "Com'è andato il viaggio? Coda in Frontiera?", e ancora: "Il Napoletano perde il dito ma non il vizio". Una serie di striscioni dei tifosi del Milan contro i napoletani. Vergogna inaudita allo stadio San Siro durante Milan Napoli 1-0, partita di Serie A durante la quale i tifosi milanisti hanno esposto striscioni discriminatori e razzisti.

Il nostro inviato a San Siro Marco Lombardi ci racconta ciò che le Tv non hanno mostrato.