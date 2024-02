Milan-Napoli, la promessa di Mazzocchi alla squadra: "Se vinciamo..."

Ultime notizie SSC Napoli - Simpatica curiosità dallo spogliatoio degli azzurri, dove si prepara Milan-Napoli. E nel weekend tipicamente sanremese, spunta la promessa canora di Mazzocchi. Lo racconta l'edizione odierna de Il Mattino:

"Sugli esterni agiranno Di Lorenzo e Mazzocchi, rispettivamente a destra e a sinistra. Il capitano avanzerà di qualche metro il suo raggio d'azione ed avrà il compito di frenare la verve di Speedy Gonzales Rafa Leao (uno dei giocatori più veloci al mondo). Sull'out mancino sarà dirottato Mazzocchi, tra i protagonisti della remuntada contro l'Hellas giocando proprio a sinistra. Il cursore di fascia, napoletano doc, amante ed interprete della musica partenopea, proprio ieri ha fatto una promessa. «Se vinciamo stasera, canto per voi». La melodia è pronta, Napoli non aspetta altro. e questo non è uno scherzo di carnevale".