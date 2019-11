Milan-Napoli 1-1, le pagelle di Sportmediaset: Insigne poco freddo, si salvano Lozano e Koulibaly

Milan e Napoli non sono andati oltre l'1-1 nel secondo anticipo della 13.a giornata di Serie A. A San Siro le due squadre si sono spartite la posta in palio, prendendo un punto che non aiuta ad uscire dalle rispettive crisi. E' successo tutto nel giro di cinque minuti: al 24' Lozano sigla di testa il vantaggio del Napoli ribadendo in rete il pallone dopo la traversa di Insigne. Al 29' Bonaventura firma il pari con un destro da fuori.

Milan-Napoli 1-1, le pagelle di Sportmediaset

Lozano 6.5 - Segna di testa, ma soprattutto esalta il suo istinto del gol avventandosi sulla palla vagante. Sulla destra si tuffa negli spazi lasciati da Hernandez, ma gli manca l'ultimo passaggio in un paio di occasioni.

Bonaventura 7 - Torna al gol 412 in Serie A dopo 412 giorni e con un brutto infortunio alle spalle. La sua qualità dà quell'imprevedibilità alla manovra rossonera che è spesso mancata, con qualità. Buona l'intesa con Hernandez a sinistra.

Krunic 6.5 - Con Bonaventura ed Hernandez crea una catena di sinistra importante unendo quantità a giocate di qualità. Suo l'assist per Bonaventura, ma la presenza è ben visibile nelle due fasi.

Insigne 5.5 - Entra nell'azione del gol con una bella giocata al limite, resa pericolosa dalla scivolata che manda il suo pallone sulla traversa. Prima dell'infortunio gli capitano le occasioni migliori, ma non è freddo davanti al portiere.

Piatek 4.5 - Altra prova inconcludente e per certi tratti limitante. Fa a sportellate con i difensori del Napoli ma vince pochissimi contrasti, difendendo pochi palloni. Anche in area è tutt'altro che letale.

Koulibaly 6.5 - Torna a disputare una prova di sostanza in mezzo alla difesa vincendo ogni contrasto con Piatek. Decisivo anche nel finale sul polacco, poche sbavature.