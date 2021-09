Notizie - Cori razzisti contro Bakayoko da parte dei tifosi della Lazio durante Milan Lazio. Un episodio destinato a far discutere, e che potrebbe avere delle conseguenze sgradevoli per la Lazio. Al momento dell'ingresso in campo di Bakayoko, inserito da Pioli al posto di Kessié al 61', si sono infatti percepiti distintamente cori razzisti nei confronti dell'ex Napoli, ripetuti per ben tre volte da parte del pubblico biancoceleste presente nel settore ospiti del Meazza.