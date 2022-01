Milan-Juventus 0-0: risultato e tabellino

Ultime notizie calcio Napoli - Allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro Milan e Juventus si sono divise la posta in palio a reti inviolate al termine di una gara dai contenuti agonistici importanti ma che in termini di spettacolo non è stata all'altezza delle aspettative. Poche chiare occasioni da gol, con i ventidue in campo che si sono di fatto annullati per tutta la gara.

Milan-Juventus: il tabellino

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (76' Florenzi), Kalulu, Romagnoli, Thoe Hernandez; Krunic, Tonali; Junior Messias (61' Saelemaekers), Brahim Diaz (61' Bennacer), Rafael Leao (76' Rebic); Ibrahimovic (28' Giroud).

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur (90' Rabiot), Locatelli (65' Arthur); Cuadrado (65' Bernardeschi), Dybala (90' Kulusevski), McKennie; Morata (74' Kean).