Milan-Juve, Higuain furioso alla sostituzione chiamata da Sarri: l'argentino lancia via una bottiglietta d'acqua

Ultime notizie calcio italiano. Ritorno da titolare incolore per Gonzalo Higuain in Milan-Juventus. Il Pipita, mandato in campo al posto dello squalificato Dybala, non ha avuto alcuna palla gol ed è sembrato lontano dalla forma migliore. I tifosi lo hanno bersagliato sui social e in campo le cose non sono andato meglio. Sostituito dopo il 3-2 del Milan con Douglas Costa, l’argentino non ha accolto con favore la decisione di Sarri: avvicinandosi in panchina ha lanciato via una bottiglietta d’acqua, sfogando così tutta la sua delusione per la prestazione sottotono e anche per l’uscita dal terreno di gioco.

