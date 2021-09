Milan, infortunio Kjaer: il danese costretto ad uscire, le condizioni

Ultimissime notizie che riguardano Juventus Milan. Perché durante il posticipo serale di domenica della quarta giornata di Serie A si è fermato il calciatore simbolo del Milan Simon Kjaer per infortunio muscolare e ora i tempi di recupero potrebbero essere piuttosto lunghi.

Simon Kjaer si è infortunato durante Juve Milan per la quarta giornata di Serie A. Perché il centrale danese si è fermato dopo un contropiede della Juve e ha immediatamente chiesto il cambio a Stefano Pioli. Una brutta batosta per l'allenatore rossonero e la squadra che ha perso al minuto 25 uno dei giocatori simboli in campo e mentalmente della rosa. Al suo posto è entrato il giovane Kalulu.

Kjaer ha accusato un infortunio muscolare e il Milan ora è in apprensione per lui. Perché il danese ha subito rivelato di 'aver sentito tirare' allo staff medico e che quindi potrebbe anche essersi fermato in tempo per non aver aggravato la cosa. Secondo le prime indicazioni pare che il giocatore difficilmente sarà a disposizione per Venezia e Spezia dei prossimi giorni. La speranza è che Kjaer torni a disposizione per Atletico Madrid e Atalanta e che quindi salti solo due giornate di Serie A.