Milan, Ibrahimovic: "In campo con la Juve? Vediamo, non rischio conseguenze"

Zlatan Ibrahimovic del Milan parla del suo infortunio e del ritorno in campo. Perché per domenica in Juventus Milan non sembrano esserci buone notizie per il recupero di Ibra. Arrivano le parole dell'attaccante svedese.

Milan, infortunio Ibrahimovic: annunciati i tempi

Infatti, sono arrivate le parole direttamente da Ibrahimovic sul suo infortunio, ritorno in campo e la possibile presenza contro la Juventus: "Se ci sarò a Torino contro la Juventus? Vediamo giorno per giorno, non è un segreto: ho un problema al tendine e non rischio conseguenze. Voglio tenere tutta la stagione e pensare che non sono Superman. Anche se... Il mio problema è che lavoro troppo e mi piace soffrire".

