Milan, Ibrahimovic: "Cercare di dimostrare che sei il migliore è un insulto. Come il ghepardo con i cani"

Ultime calcio - Zlatan Ibrahimovic ha postato sui social una foto che ritrae una corsa tra cani e un ghepardo, focalizzando l’attenzione su quest’ultimo. Lo svedese ha scritto come il ghepardo non debba dimostrare di essere il migliore ai cani:

"Cane e Ghepardo. La foto mostra una corsa di velocità che si è svolta tra dei cani e un ghepardo, per scoprire chi è il più veloce. Tutti erano sorpresi che il ghepardo non si muovesse dal suo posto, così hanno chiesto al coordinatore di gara cosa fosse successo. La sua risposta è stata dopo aver visto questa immagine: ′′A volte cercare di dimostrare che sei il migliore è un insulto.” Non abbiamo bisogno di scendere al livello degli altri, per far capire loro che siamo i più forti. Pensaci bene e risparmia le energie per ciò che meriti. Il ghepardo usa la sua velocità solo per cacciare, non per dimostrare ai cani che è il più veloce e forte.” Non perdete il vostro tempo a dimostrare il vostro valore".