Brutte notizie per Pioli per l'infortunio di Tonali nell'amichevole contro il Vicenza che lo costringerà a saltare l'esordio in campionato contro l'Udinese.

Tonali

Infortunio Tonali

Problema all'inguine per il centrocampista rossonero, che, come riporta Gazzetta.it, nella giornata di lunedì si sottoporrà ad accertamenti strumentali. La speranza del tecnico rossonero è che si tratti di una semplice elongazione, ma il rischio stiramento è alto.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli