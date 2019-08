Insigne, lo scugnizzo negli Usa con la radio in spalle: "Miami Style" [VIDEO]

Lorenzo Insigne è a Miami con il Napoli, dove domani affronterà il Barcellona nella prima delle due amichevoli proprio contro i compagni di squadra di Lionel Messi, che sarà assente per infortunio. Il gruppo azzurro è arrivato nella serata di ieri. Il via alle due gare che chiuderanno la fase di preparazione in vista dell'inizio del campionato. Lorenzo Insigne, con la radio sulla spalla e una scritto sui social: "Miami Style", ecco il video pubblicato dalla SSC Napoli su Instagram.

Clicca sul player per vedere le immagini.