"Mi è sempre rimasta impressa". Napoli da sempre nel destino di Conte: ci sono due episodi indelebili

Nella carriera da calciatore prima e da allenatore poi, la città di Napoli, in particolare lo stadio San Paolo (oggi Maradona), ha avuto un valore importante per Antonio Conte. Al di là della trattativa in corso con De Laurentiis, l’allenatore leccese ha un legame davvero molto forte con la nostra città in quanto ha rappresentato molto per la sua carriera.

Il 5 novembre 1989 si giocava Napoli-Lecce. Conte indossava la maglia numero 4 dei giallorossi ed ebbe l’ingrato compito di marcare un certo Diego Armando Maradona. Quella partita risultò decisiva per la svolta della carriera di Conte in quando mise a segnò la sua prima rete da calciatore in serie A. Lo stesso allenatore, in un’intervista di qualche tempo fa, dichiarò che quel match al San Paolo con Diego gli è ancora nella mente: “All'epoca si marcava a uomo e io dovevo marcare il 10. Sono stato così fortunato, o sfortunato, da dover marcare Maradona in un Napoli-Lecce finito 3-2. Segnai il mio primo gol in Serie A a soli 19 anni (è rimasto pure l'unico, ndr), fu l'ultima stagione di Diego a Napoli ma quella gara mi è rimasta impressa”.

La coincidenza ha voluto che Napoli rappresentasse la svolta per Conte anche da allenatore. L’inizio del suo primo anno sulla panchina della Juventus fu caratterizzato dal 4-2-4 e 4-3-2-1. Entrambi i moduli però denotavano grande squilibrio tattico tanto che Conte fu criticato non poco dalla stampa bianconera finendo sulla graticola. Il 29 novembre 2011 arriva la svolta epocale proprio contro il Napoli. Conte opta per un inedito 3-5-2 e da quel momento in poi la sua Juve iniziò una striscia di risultati che culminò con lo scudetto. Quel 3-5-2 al San Paolo contro Mazzarri è diventato il marchio di fabbrica di Conte negli anni tanto che non ha più cambiato sistema di gioco.