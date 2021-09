Metz-PSG, Messi salta il match: Pochettino spiega il motivo

Ultime notizie di calcio che riguardano il Paris Saint Germain e Leo Messi. Il calciatore argentino ha avuto discussioni con l'allenatore nelle ultime ore e ora ci sono aggiornamenti riguardo le sue condizioni. Lite Pochettino Messi in PSG Lione e ora per Metz PSG non sarà convocato.

Lite Pochettino Messi, le parole dell'allenatore

Pochettini in conferenza pre Metz PSG ha parlato della lite o comunque discussione avuta con Messi. Queste alcune delle parole dell'allenatore: “Abbiamo notato che Leo si è toccato più volte il ginocchio, in particolare dopo un tiro. Ero già soddisfatto della sua prestazione, del suo rendimento in particolare nel primo tempo, in fondo gli mancava solo il gol. Per cui dopo 75’ ho deciso di cambiarlo.

Non sono sorpreso di quanto accaduto, ma per noi la priorità è preservare la condizione fisica del giocatore. Secondo le informazioni che avevamo, la scelta migliore era quella di sostituirlo. Messi è un grande campione e tutti i grandi giocatori vogliono rimanere sempre in campo. È comprensibile, ma sono tranquillo. È normale poi che succedano queste cose”.

Metz PSG, Messi non convocato: le condizioni

Pochettino si è poi soffermato sulle condizioni di Messi che non sarà convocato per Metz PSG per il problema al ginocchio: “La condizione fisica di Messi è chiara. Per quanto riguarda il cambio, va detto che noi dello staff prestiamo molta attenzione ai giocatori da bordo campo. Ha un problema al ginocchio e resterà a riposo".