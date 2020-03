Dalla Spagna - Accordo Barcellona-calciatori, taglio degli stipendi! Ok di Messi a Bartomeu, oggi incontro di tutte le Leghe europee per decisione comune

Notizie calcio - Arriva l'ok dei calciatori del Barcellona per il taglio ai loro stipendi per far fronte all’emergenza Coronavirus. Secondo quanto riporta «Sport», la prima squadra e la dirigenza avrebbero infatti trovato l’accordo per la riduzione dei salari. Lungo confronto tra il presidente Josep Maria Bartomeu e i pilastri dello spogliatoio Leo Messi, Busquets, Sergi Roberto e Piqué. Disponibilità totale da parte dei giocatori e accordo in fase di definizione. Oggi Bartomeu in conference call con l’Eca, la Uefa e altri membri delle leghe europee per poter prendere una decisione comune.