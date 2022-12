Messi, offerta da un milione di dollari per il Bisht indossato alla premiazione del Mondiale

C'è una folle offerta per Messi che arriva direttamente dall'Oman. Ma attenzione, non è il campione argentino l'"oggetto del desiderio", ma un capo d'abbigliamento da lui indossato durante la premiazione al Mondiale in Qatar. In tanti avranno davanti agli occhi l'immagine di Lionel con una tunica nera particolare che gli è stata consegnata dall'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, prima di alzare la Coppa del Mondo. Si tratta del Bisht, uno dei capi d’abbigliamento arabi più prestigiosi: rappresenta benessere e regalità, sottolinea lo status sociale di chi lo indossa, suscitando rispetto in chi osserva. E che ora è diventato molto ambito...

L'offerta di Al Barwani

Un avvocato e membro del parlamento dell'Oman, Ahmed Al Barwani, ha offerto alla stella del calcio argentino Lionel Messi 1 milione di dollari per l'ormai famoso Bisht che ha indossato domenica per alzare il trofeo. "Dal Sultanato dell’Oman mi congratulo con te per aver vinto la Coppa del Mondo. Il Bisht arabo, simbolo di magnanimità e saggezza: ti sto offrendo 1 milione di dollari in cambio di quel bisht", si legge su Twitter. L’intenzione è quella di esporre l’indumento per ricordare l’orgoglio provato da tutto il mondo arabo. Sempre Al Barwani ha raccontato a "The National": "Ero allo stadio ad assistere dal vivo a quel momento in cui l’emiro del Qatar ha dato il Bisht a Messi. Questo momento ha detto al mondo che eravamo lì e questa è la nostra cultura. Questo torneo è stato motivo di orgoglio e ha evidenziato che gli arabi sono uniti".