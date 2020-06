Ultimissime Napoli - "Napoli? Guai se non miglioriamo, giocando come all'andata, non si vince". Sono queste le parole rilasciate da Leo Messi a la Nacion in riferimento alla sfida di ritorno di Champions League contro il Napoli. Il fuoriclasse argentino avverte l'intero ambiente del Barcellona. All'andata la squadra si Setien andò in palese difficoltà contro gli azzurri soffrendo l'organizzazzione tattica di Gattuso che tolse il respiro ai tanti fuoriclasse blaugrana.