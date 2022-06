Rinnovo Mertens-Napoli, Bargiggia svela: "Mail dell'avvocato a De Laurentiis, ecco quanto chiede per firmare subito"

Notizie Napoli calcio. Si infittisce sempre di più il caso rinnovo Mertens. Il belga sembrava vicino all'accordo, ma nelle ultime ore le parti si sono allontanate a causa delle richieste del centravanti per firmare il contratto.

Di Mertens e delle sue richieste al Napoli ne ha parlato anche il giornalista Paolo Bargiggia che ha svelato le cifre ed alcuni retroscena della vicenda:

4 mln più 500 mila euro di bonus per un anno la richiesta dell'avvocato di Mertens arrivata ieri sera per mail a De Laurentiis. In pratica uno sconto minimo di mezzo milione sul precedente contratto. Per il Napoli una forzatura .