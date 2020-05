"Rinnovate Mertens!": l'appello social dei tifosi per l'account Instagram del Napoli [FOTO]

Calciomercato Napoli - Napoli, Mertens e l'Inter. Chi sa alla fine chi vincerà ma la cosa certa è che per il momento ad aver vinto sono i tifosi azzurri. Nelle ultime ore il popolo partenopeo sta chiedendo sui social a gran voce il rinnovo di Dries Mertens. Prima una campagna social con tanto di hashtag #meritiamounfinalediverso, adesso un vero e proprio "assalto" all'account Instagram del club azzurro sotto l'ultimo video pubblicato riguardo la Coppa Uefa vinta dal Napoli nel 1989.

Il popolo azzurro, spinto dall'iniziativa del tifoso napoletano Giovanni Visone, conosciuto sui social come Super Allan, è accorso in massa sotto il post a scrivere "Rinnovate Mertens!". Il post, nel giro di pochissimi minuti, contava centinaia di commenti uguali, tutti rivolti alla società di Aurelio De Laurentiis. Clicca su foto allegate per vedere: