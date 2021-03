Infortunio Mertens, il belga tranquillizza Gattuso e lo staff del Napoli: "Sto bene". Ecco quando tornerà a Castel Volturno

Notizie Napoli calcio. Sospiro di sollievo in casa Napoli per quanto riguarda le condizioni di Dries Mertens. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il folletto belga avrebbe rassicurato Gattuso e lo staff medico partenopeo dopo l'infortunio alla spalla subito ieri in Nazionale: "Sto bene", queste le parole di Mertens che ha voluto mandare un messaggio tranquillizzante al suo club.

Infortunio Mertens

Infortunio Mertens, ecco quando rientrerà a Napoli

Per Mertens si temeva in un primo momento una lussazione, in realtà gli esami medici approfonditi a cui si è sottoposto con la Nazionale hanno dato un esito molto più tranquillizzante. É soltanto una contusione. Martedì il Belgio dovrà affrontare la Bielorussia, ma il Napoli si augura che cautelativamente lui possa non essere in campo. Mercoledì è previsto il rientro e giovedì Mertens sarà regolarmente a Castel Volturno dopo essersi sottoposto al tampone, così come previsto dal protocollo.